Лунёв снова остался в запасе на матч «Байера» - он пока так и не дебютировал за новую команду

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане огласил стартовый состав своей команды на выездную игру с «Бетисом» в рамках группового этапа Лиги Европы. Места в основе опять не нашлось российскому голкиперу Андрею Лунёву.

Примечательно, что экс-вратарю «Зенита» пока так и не удалось дебютировать за немецкий клуб в официальном матче. Россиянин провёл лишь 45 минут в футболке «Байера» в товарищеском поединке против «Фрайбурга» на предсезонном сборе.

Однако, отсутствие игровой практики не помешало ему получить вызов в национальную сборную. Ранее тренер вратарей Виталий Кафанов заявлял, что Лунёв добылся прогресса в Леверкузене путем работы с сильными партнерами.