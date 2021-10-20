Головин не сыграет с ПСВ

Хавбек «Монако» Александр Головин не выйдет на поле в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ, информирует пресс-служба «монегасков».

Напомним, футболист получил травму 3 октября в поединке чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за повреждения полузащитник не помог сборной России в октябрьских играх квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Уточняется, что россиянин завершает этап восстановления.

Поединок состоится в Нидерландах 21 октября. «Монако» идёт вторым в группе В, набрав четыре очка.