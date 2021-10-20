Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение московского «Спартака» от английского «Лестера» (3:4) в групповом этапе Лиги Европы.

- Я считаю, что «Лестер» преподнёс мастер-класс для всех российских клубов. Английская команда играла скоростнее, мощнее и умнее. Игроки гостей отдавали быстрые и точные передачи в ноги партнёрам, а у «Спартака» пасы были медленные и зачастую неточные. По единоборствам «Лестер» тоже выглядел значительно лучше.

Плеймейкер Тилеманс везде всё видел и везде успевал, принимал на поле верные решения, его не могли перекрыть. А Дака – просто прелесть! Но неужели спартаковцы не знали, насколько он опасен, что его нельзя оставлять одного? Раз не можете перестраиваться на оборону после потерь мяча, тогда не надо атаковать большими силами.

Как раз из-за того, что «Спартак» не умеет играть автобусом и удерживать результат, в первом тайме не было уверенности, что он выиграет этот матч, хотя он вёл в счёте. Вот если бы на месте «Спартака» оказалась команда, условно, Курбана Бердыева, знающая толк в оборонительных окопах, тогда другое дело.

Выездная победа над «Наполи» в прошлом туре сыграла с «красно-белыми» злую шутку. Из-за эйфории после неё «Спартак» попал в королевство кривых зеркал и позабыл о своих недостатках. Всем показалось, что всё хорошо, и особо не акцентировалось внимание, что у «Наполи» было удаление в первом тайме. И теперь игра с «Лестером» показала, что у «Спартака» далеко не всё хорошо.

Кого можно выделить из состава хозяев? Соболева. Не просто так он сделал дубль. На мой взгляд, он универсален как нападающий, хорошо действует внутри штрафной и не только, забивает с разных дистанций. Также стоит отметить Мозеса, который старался, был активен и отдал две голевые передачи, в первом случае отобрав мяч у Эванса.

Вспоминаются 80-е годы, когда «Спартак» неудачно играл в еврокубках. Тогда в качестве причин поражений называли закрытость страны (Советского Союза) и отсутствие опыта международных матчей: в других странах другие законы, другая атмосфера, там по-другому пахнут футболисты, потому что растираются перед матчами другими мазями, ну и так далее.

Но сейчас, мне кажется, международного опыта у игроков наших клубов предостаточно. Российские футболисты проводят немало матчей в еврокубках и за сборную, плюс в командах играют легионеры, тот же «Спартак» тренирует португальский тренер. А то, что это футбол, не оправдание. Если «Спартак» играл в футбол, то «Лестер» – в хоккей, что ли?