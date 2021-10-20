Россия опустилась в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию

Россия снова опустилась в рейтинге УЕФА. Это произошло после вчерашней победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Команда из Глазго выиграла на своем поле со счетом 2:0.

Благодаря успеху своего флагмана Шотландия улучшила положение в таблице коэффициентов УЕФА. Британцы поднялись на девятое место, сдвинув на десятую строчку россиян.

В настоящий момент в активе Шотландии 31,7 очка, в то время как в копилке России 31,682 балла.

На этой неделе три представителя РПЛ сыграют в еврокубках. «Зенит» встретится с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» выступят в Лиге Европы. Противостоять московским клубам будут «Лестер» и Галатасарай» соответственно.