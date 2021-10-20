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Лига Европы

Россия опустилась в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию

20 Октября 2021 • 11:57 Комментировать (3)

Россия снова опустилась в рейтинге УЕФА. Это произошло после вчерашней победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Команда из Глазго выиграла на своем поле со счетом 2:0.

Благодаря успеху своего флагмана Шотландия улучшила положение в таблице коэффициентов УЕФА. Британцы поднялись на девятое место, сдвинув на десятую строчку россиян.

В настоящий момент в активе Шотландии 31,7 очка, в то время как в копилке России 31,682 балла.

На этой неделе три представителя РПЛ сыграют в еврокубках. «Зенит» встретится с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» выступят в Лиге Европы. Противостоять московским клубам будут «Лестер» и Галатасарай» соответственно.

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Комментарии (2)
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Bowman
20 Октября 2021 в 12:55
Это все ерунда! Главная проблема нашего футбола - то что мы на олимпийские игры попасть не можем, вот уже сколько лет. А на все эти рейтинги вообще чихать. Мы и их скоро импортозаместим)))
Zurukukkkk
20 Октября 2021 в 12:30
тю,да там ишшо падать и падать....до дна далеко!
тута пипл дохнить тышшами,а они про какой-то рейтинг!..
зато у нас территория больше всех- вот тут бы не упасть в рейтингах!
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20.10  17:30 Спартак Москва ... Лестер 4 3.5 1.99
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