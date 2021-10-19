Российские судьи отработают на матче «Фенербахче» - «Антверпен»

Российская бригада арбитров получила назначение на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным судьей встречи утвержден Сергей Иванов. Помогать ему на бровках будут Валерий Данченко и Роман Усачёв. Резервный рефери – Кирилл Левников. Система ВАР – Владимир Москалёв и Алексей Лунёв.

Матч «Фенербахче» - «Антверпен» состоится в четверг, 21 октября. Стартовый свисток в Стамбуле прозвучит в 19:45 по московскому времени.