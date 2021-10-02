Юрист Камара, пострадавшего от расизма: «Нужно исключать клубы из турниров»

Ситуация вокруг расистского скандала в матче Лиги Европы между «Спартой» и «Глазго Рейнджерс» начинает накаляться. Напомним, что полузащитника шотландцев Глена Камара освистали дети, которым был разрешен вход на стадион, но чешская сторона опровергла эту информацию.

С заявлением выступил и юрист игрока Аамер Анвар, который прямо обратился к футбольным органам. «Все слышали, как юные болельщики оскорбляли Камара. Расизм нельзя изолировать от общества, поэтому даже дети впитывают это. К сожалению, от УЕФА в ответ мы снова получили жалкое молчание. Вот так они хотят бороться с проблемой. Пока клубы не начнут дисквалифицировать с турниров, футболисты и дальше будут страдать», - цитирует Анвара журналист Джордан Кэмпбелл в своем «Твиттере».

Также юрист назвал действия УЕФА показушными, подчеркнув, что различные баннера и акции никак не помогают в борьбе с расизмом.