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Лига Европы

Юрист Камара, пострадавшего от расизма: «Нужно исключать клубы из турниров»

02 Октября 2021 • 09:45 Комментировать (1)
Спарта Прага
1:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Ситуация вокруг расистского скандала в матче Лиги Европы между «Спартой» и «Глазго Рейнджерс» начинает накаляться. Напомним, что полузащитника шотландцев Глена Камара освистали дети, которым был разрешен вход на стадион, но чешская сторона опровергла эту информацию.

С заявлением выступил и юрист игрока Аамер Анвар, который прямо обратился к футбольным органам. «Все слышали, как юные болельщики оскорбляли Камара. Расизм нельзя изолировать от общества, поэтому даже дети впитывают это. К сожалению, от УЕФА в ответ мы снова получили жалкое молчание. Вот так они хотят бороться с проблемой. Пока клубы не начнут дисквалифицировать с турниров, футболисты и дальше будут страдать», - цитирует Анвара журналист Джордан Кэмпбелл в своем «Твиттере».

Также юрист назвал действия УЕФА показушными, подчеркнув, что различные баннера и акции никак не помогают в борьбе с расизмом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Глазго Рейнджерс расизм Глен Камара
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Комментарии (1)
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K.karitch
02 Октября 2021 в 12:11
Пусть создают негритянскую лигу и будет им праздник! Где-нибудь в Аддис-Абебе играть будут без белых. И страдать не надо! Ишь, дети их оскорбили, на колено не встали...
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