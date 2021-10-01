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«Спарта» выступила с официальным заявлением касательно расистского скандала в игре с «Глазго Рейнджерс»

01 Октября 2021 • 16:11 Комментировать (11)
Спарта Прага
1:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Скандал вокруг поведения юных болельщиков «Спарты» на матче против «Глазго Рейнджерс» начинает набирать обороты. Отмечается, что вход на стадион был разрешен лишь детям в возрасте до 14 лет, но те освистывали каждое движение игрока гостей поля Глена Камара.

«Спарта» выступила с официальным заявлением, встав на защиту собственных фанатов: «Удивительно, что после поединка мы читаем новости с критикой невинных детей, которых необоснованно обвиняют в оскорблениях на расовой почве. Это недопустимо. Наш клуб будет с гордостью защищать детей, потому что подобная клевета не красит футбольную общественность. Шестилетние мальчики и девочки даже не понимают, что такое расизм».

Что самое интересное, чехи не извинились перед темнокожим футболистом, но поблагодарили болельщиков за поддержку. Более того, «Спарта» обратилась к «Глазго Рейнджерс», призвав шотландцев помочь в борьбе с ксенофобией в СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Глазго Рейнджерс расизм Глен Камара
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
01 Октября 2021 в 17:24
Конечно наплевать бы на этого темного ,но Спарта конечно же лукавит ,чехи это сто судовые нацики и расисты ,я жил долгое время на территории Чехии, это очень самолюбивая нация. И любят они только себя.очень упертые, не поддаются давлению , завоевать их уважение очень сложно )
Crocodile
01 Октября 2021 в 17:26
хорошо было негром быть?
ARTUR
01 Октября 2021 в 17:29
Тяжело быть с бывшего СССР находясь на территории Чехии
Crocodile
01 Октября 2021 в 17:32
а, да хрнь, не было такого
ARTUR
01 Октября 2021 в 17:38
Чего --такого?/не было СССР ?Чехии ?? Или ты считаешь что чехи любят СССР и Россию ??Они даже сейчас не парятся на классификацию ,когда я говорил что я из Литвы,они мне говорили один фиг русский ,не любят и украинцев ,хотя их там и не мало . Так что я не понял твоей реплики ,я прожил и проработал в Чехии более 5 лет в разных регионах.Кое что понимаю и знаю об этой стране.
Crocodile
01 Октября 2021 в 17:55
да покер на все эти проблемы, правильно делают.
Crocodile
01 Октября 2021 в 17:57
Артур, спокойствие.
я те зеркальце просто подношу.
негры тоже кое что знают и понимают о расизме.
ARTUR
01 Октября 2021 в 18:05
А я ничего не имею против негров ..тех которые проживают на территории Африки, просто им никак не понять что они таки черные ,и если тебе не комфортно среди европейцев ,то зачем сюда ехать ,вот меня хрен за какие коврижки заманишь в Эфиопию.Потому что я понимаю что мне там будет не уютно ,и там точно аборигены не будут преклонять колени.Рассизма нет уже давно ,я об этом уже сто раз говорил и писал ,они имеют все права.
Crocodile
01 Октября 2021 в 18:11
рассизма вообще никогда не было - по определению.
а расизм был и есть до сих пор, правда гораздо больше бытовой.
но вот "у них есть все права" это немножечко лукавенькая ху.винка, потому что достаточно уйти в совсем недавнюю историю и увидеть, какие масштабы имел расизм. и понять, что нынешние проблемы - его прямые отголоски.
ARTUR
01 Октября 2021 в 17:59
Мне так же нравиться позиция Чехии, Польши, Венгрии,они очень оберегают свою моногамность , поляков на территории Польши вроде как в процентном соотношении самая высокая в мире что то ?98,2%
Crocodile
01 Октября 2021 в 18:07
ну, если тебе нравится, что тебя чмырят только потому что тот, кто это делает - "моногамен", это еще не значит, что это должно нравится кому-то другому.
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