«Спарта» выступила с официальным заявлением касательно расистского скандала в игре с «Глазго Рейнджерс»

Скандал вокруг поведения юных болельщиков «Спарты» на матче против «Глазго Рейнджерс» начинает набирать обороты. Отмечается, что вход на стадион был разрешен лишь детям в возрасте до 14 лет, но те освистывали каждое движение игрока гостей поля Глена Камара.
«Спарта» выступила с официальным заявлением, встав на защиту собственных фанатов: «Удивительно, что после поединка мы читаем новости с критикой невинных детей, которых необоснованно обвиняют в оскорблениях на расовой почве. Это недопустимо. Наш клуб будет с гордостью защищать детей, потому что подобная клевета не красит футбольную общественность. Шестилетние мальчики и девочки даже не понимают, что такое расизм».
Что самое интересное, чехи не извинились перед темнокожим футболистом, но поблагодарили болельщиков за поддержку. Более того, «Спарта» обратилась к «Глазго Рейнджерс», призвав шотландцев помочь в борьбе с ксенофобией в СМИ.
я те зеркальце просто подношу.
негры тоже кое что знают и понимают о расизме.
а расизм был и есть до сих пор, правда гораздо больше бытовой.
но вот "у них есть все права" это немножечко лукавенькая ху.винка, потому что достаточно уйти в совсем недавнюю историю и увидеть, какие масштабы имел расизм. и понять, что нынешние проблемы - его прямые отголоски.