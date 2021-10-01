«Спарта» выступила с официальным заявлением касательно расистского скандала в игре с «Глазго Рейнджерс»

Скандал вокруг поведения юных болельщиков «Спарты» на матче против «Глазго Рейнджерс» начинает набирать обороты. Отмечается, что вход на стадион был разрешен лишь детям в возрасте до 14 лет, но те освистывали каждое движение игрока гостей поля Глена Камара.

«Спарта» выступила с официальным заявлением, встав на защиту собственных фанатов: «Удивительно, что после поединка мы читаем новости с критикой невинных детей, которых необоснованно обвиняют в оскорблениях на расовой почве. Это недопустимо. Наш клуб будет с гордостью защищать детей, потому что подобная клевета не красит футбольную общественность. Шестилетние мальчики и девочки даже не понимают, что такое расизм».

Что самое интересное, чехи не извинились перед темнокожим футболистом, но поблагодарили болельщиков за поддержку. Более того, «Спарта» обратилась к «Глазго Рейнджерс», призвав шотландцев помочь в борьбе с ксенофобией в СМИ.