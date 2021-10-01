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Лига Европы

Джеррард: «Ожидаю, что УЕФА будет более строго наказывать за расизм»

01 Октября 2021 • 15:43 Комментировать (2)
Спарта Прага
1:0
Глазго Рейнджерс
окончен

Вчера произошел очередной скандальный инцидент с участием чешских болельщиков – дети в возрасте до 14 лет, являющихся поклонниками «Спарты», освистывали темнокожего полузащитника «Глазго Рейнджерс» Глена Камара в матче Лиги Европы.

Главный тренер шотландцев Стивен Джеррард прокомментировал эту ситуацию. Бывший игрок «Ливерпуля» остался удивлен тем фактом, что подобное имело место быть даже в условиях введенных ограничений – из-за недавнего расистского скандала на стадион не пустили никого, кроме детей.

«Разочаровывает, что они нацелились именно на Камара. Нужно принимать меры, ожидаю, что УЕФА будет более строго наказывать за расизм. Нужно отнестись к этому вопросу с полной серьезностью», - сказал Джеррард в интервью Daily Record.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Спарта Прага Глазго Рейнджерс расизм Глен Камара
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Комментарии (1)
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Frei
01 Октября 2021 в 16:11
Срочно отдать их ему в рабствоОо Ради вселенской справедливости
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