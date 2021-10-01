Полузащитника «Глазго Рейнджерс» оскорбили на расовой почве – его освистывали дети

Вчера состоялся матч Лиги Европы между «Спартой» и «Глазго Рейнджерс». Поединок фактически проходил за закрытыми дверями – чешская сторона была наказана УЕФА за поведение болельщиков, которые в играх квалификации Лиге чемпионов оскорбляли полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Таким образом, на стадион было допущено лишь 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Впрочем, это не спасло клуб от очередных санкций – юные зрители освистывали каждое движение темнокожего футболиста «Глазго Рейнджерс» Глена Камара.

«Сегодня вечером опять не повезло, поскольку даже дети продолжили издеваться над игроком», - заявил юрист финна Аамен Анвар в своем «Твиттере». Напомним, что Камара в прошлом сезоне угодил в подобную ситуацию, когда повздорил с представителем другой чешской команды, Ондржеем Дудой из «Славии». Тот инцидент закончился потасовкой и длительной дисквалификацией для Куделы.