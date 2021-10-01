Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 455 Комментарии
Лига Европы

Болельщики «Легии» поиздевались над «Лестером» и акцией BLM фото

01 Октября 2021 • 12:22 Комментировать (7)

В четверг, 30 сентября, состоялся поединок второго тура группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и «Лестером». Перед началом поединка польские фанаты растянули огромный баннер с надписью «Преклоните колено перед его величеством».

Примечательно, что как раз в этот момент футболисты английской команды встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Встреча завершилась победой польского коллектива со счетом 1:0.

После двух туров «Легия» набрала шесть баллов и лидирует в таблице своей группы. Второе место в этом квартете занимает московский «Спартак».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Легия Варшава
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Александр Литовченко
01 Октября 2021 в 14:48
Как бы плохо я не относился к пшекам ,здесь им РЕСПЕКТ .Пусть приклонятся те ,кто виновен в рабстве чернокожих .Напомню кто эту повестку запустил в европу ,господа пинд0sы.
Admiral
01 Октября 2021 в 14:34
Знатно получилось, молодцы!!!
Don sangre
01 Октября 2021 в 14:28
Енто такое дело- хоть одним местом вставай а расизму энту не победить ))))
Nicholais
01 Октября 2021 в 14:01
Тролли))) А что за мужик на баннере, кто-нибудь в курсе? Что за Величество-то?
Sergo
01 Октября 2021 в 14:10
пжымыслав гжрбцельский... второй!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:27 · Лига Европы
Кафельников призвал руководство «Спартака» оставить Виторию у руля команды
15:11 · Лига Европы
Мойес надеется сыграть в плей-офф Лиги Европы 1
14:53 · Лига Европы
Ковалевски верит, что «Спартак» сможет выйти из кризиса 1
14:37 · Лига Европы
Ярцев – о победе «Спартака» над «Наполи»: «Результат закрыл многие рты»
14:11 · Лига Европы
Полузащитника «Глазго Рейнджерс» оскорбили на расовой почве – его освистывали дети 2
13:23 · Лига Европы
Наумов оценил игру «Локомотива» и «Спартака» в матчах Лиги Европы эксклюзив
12:42 · Лига Европы
WhoScored: Промес - лучший игрок «Спартака» в матче с «Наполи», Максименко - худший 4
12:31 · Лига Европы
Итальянский журналист: «Промес доказал всей Европе, что стоит потраченных на него денег»
12:22 · Лига Европы
Болельщики «Легии» поиздевались над «Лестером» и акцией BLM 7 фото
11:16 · Лига Европы
Дмитрий Комбаров - о победе «Спартака»: «Одна игра не имеет значения в общей картине» 1
10:43 · Лига Европы
Таски отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»
10:23 · Лига Европы
Пономарёв: «У «Спартака» нет защиты, Кофрие - деревянный» 8
10:11 · Лига Европы
Победа над «Наполи» должна перевести «Спартак» на светлую сторону 5
10:09 · Лига Европы
Римская неудача «Локомотива» - видео видео
09:37 · Лига Европы
Максименко - о победе над «Наполи»: «Что за игра, что за команда» 5
Все новости
Рекомендуем