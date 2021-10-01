В четверг, 30 сентября, состоялся поединок второго тура группового этапа Лиги Европы между варшавской «Легией» и «Лестером». Перед началом поединка польские фанаты растянули огромный баннер с надписью «Преклоните колено перед его величеством».

Примечательно, что как раз в этот момент футболисты английской команды встали на колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Встреча завершилась победой польского коллектива со счетом 1:0.

После двух туров «Легия» набрала шесть баллов и лидирует в таблице своей группы. Второе место в этом квартете занимает московский «Спартак».