Бывший вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) и поражение «Локомотива» от «Лацио» (0:2) на групповом этапе Лиги Европы.

- Изначально я считал, что в соперники «Локомотиву» достались очень сильные команды. «Лацио» – один из фаворитов группы, что, в принципе, и подтвердил матч. Итальянская команда не дала московской шансов ничего сделать и смотрелась весьма убедительно. У «Локомотива» многое не получилось прежде всего в обороне, также были сложности и в атакующих действиях. «Железнодорожникам» теперь нужно сконцентрироваться на следующих матчах и набирать в них очки, чтобы выполнить вопрос выхода из группы. Придётся очень сложно, но если данная задача решится, это будет хорошее достижение.

Николич долго не производил замены? Результат практически решился уже в первом тайме, кода счёт стал 2:0. Делать перестановки ещё до перерыва, чтобы кардинально что-то поменять, на мой взгляд, не было смысла. Когда начинают перебирать варианты, что тренер сделал не так, замены – один из первых пунктов. Я думаю, Николич сразу бы сделал замены, которые могли бы перевернуть игру, но у него таких не было. Не думаю, что это ключевой момент, – к поражению «Локомотива» привели не решения Николича, а разница команд в классе.

Что касается «Спартака», то он, честно говоря, удивил против «Наполи» в плане результата. В начале матча, когда команды находились в равных составах, «Наполи» выглядел очень мощно и убедительно. Но удаление игрока хозяева поменяло игру, «Спартак» грамотно воспользовался численным преимуществом. По тому, как складывалась вся игра, итоговый результат абсолютно по делу. Наверное, «Наполи» решил сэкономить силы – и вот что получилось. Я думаю, «Спартак» взял незапланированные три очка, а «Наполи» их потерял.