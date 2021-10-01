Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 453 Комментарии
Лига Европы

«Это не какой-то мёртвый «Мальмё» дома обыгрывать»: Реакция Сети на сенсацию «Спартака» в Неаполе

01 Октября 2021 • 01:51 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из Интернета после неожиданной выездной московского «Спартака» над итальянским «Наполи» со счётом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

YOUTUBE

Игорь К.: «Один из лучших матчей российских клубов в 21 веке».

Евгений П.: «Адреналин – да, без удаления мы бы пятёрку пропустили. Чисто фарт, игры нет».

Ал.: «Восьмая команда России обыгрывает лидера Серии А, вот вам и уровень РПЛ)».

Yaak.: «В итоге получается, что «Нижний Новгород» лучше, чем «Наполи».

А.: «Этот евросезон для наших команд уже успешнее ужасного прошлого. И это очень радует».

Богдан Д.: «После пропущенного гола подумал: Да начнется Запорожская сечь, а не… Красавчики, умеете, могете!!)».

М.: «Перед матчем показывали сюжет, где сын на день рождения подарил маме билет на «Наполи» – «Спартак». И сказал, «Спартак» должен сделать маме подарок. И «Спартак» сделал! Спасибо парням».

Kab.: «Я сейчас читаю комментарии, люди, вы о чём? Победителей, конечно, не судят, но это ужасная игра, просто стыд. Катали как детей. Я болею за любую команду РПЛ как за родных в ЛЧ и ЛЕ. Но просто стыдно было смотреть, я что, один такой?».

Дима С.: «Это их первая и последняя победа, ну, может максимум с «Легией» зацепится».

Kol.: «Бакаев и Мозес что они творили, обводки, будто против команды  ПФЛ играли, Джикия по праву носит повязку капитана».

Bal.: «Молодцы, конечно, но Максименко – *** [низкий уровень]. Я не знаю, сколько раз нужно это сказать, чтобы поставили наконец Селихова. Я даже думаю, что если бы «Спартак» купил Доннарумму, стоял бы всё равно Максименко. Это пропихивание просто бесит».

Александр И.: «Умяров красава!!! Новый Черенков растёт, такой же технарь. «Зенит», не спи, покупать надо, пока цена не завышена…».

Al.: «Тот случай, когда болельщик «Зенита» кайфует от победы «Спартака»!!)))».

Franklin K.: «Как же приятно читать комментарии и понимать, что фанаты разных клубов, болели не за «мясо» а за НАШИХ!!!».

Никита З.: «Следующий матч РПЛ *** [проиграют]. Начнется: мы не можем, мы устали. Так что пускай уже начинают соломку стелить».

TWITTER

Комаржоба К.: «Спартак» сейчас как «Реал». А «Легия» как «Шериф». Ну чисто в табиле еврокубов».

Черный юм.: «Будем честны, если б «Спартак» забил шесть голов в первом тайме – неизвестно, чем бы закончилась игра.

Тупа Б.: «Справедливости ради, «Спартак» в целом очень неплохо зачастую в сезоне играл, просто не везло. А вот у «Локо», наоборот, фарт пока пропал куда-то. Будем смотреть.

VK

Сергей Р.: «Кто-то писал, что квартиру можно на «Наполи» было ставить )))))».

Леонид Ф.: «Это вам не какой-то мёртвый «Мальмё» дома обыгрывать».

Дмитрий Л.: «Спартак» сейчас, может быть, сделал то, что бы на их месте не сделал ни «Зенит», ни «Локо». Вообще непредсказуемый этот «Спартак».

Вадик А.: «Все на Никольскую».

Футбол России РПЛ (группа): «А вы говорите, лимит – зло. Спустя 15 лет он даёт свои плоды».

Валера М.: «Ну удивили, снимаю шляпу… Красавцы, хоть и ненавижу вас. С Победой, красно-белые».

Роман Л.: «Пустое ведро из-под валидола на полу».

Бонус 5 000 рублей для ставок
Получить
Реклама

Виталий Х.: «Да что там ведро валидола, там ведро вазелина нераспечатанным осталось)))».

Леха Г.: «Официальный спонсор – инфаркт».

Алексей С.: «Мальчик, пиццу нам принеси, мы домой летим».

Максим Р.: «Это максимальный подарок на 100-летие, похоже».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Beorn_n
01 Октября 2021 в 02:02
Сомневаюсь что Наполи интересует ЛЕ, думаю главная задача на сезон это скудетто.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Легия 1:0 Лестер
окончен Фенербахче 0:3 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
окончен Реал Сосьедад 1:1 Монако
окончен Наполи 2:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
окончен Селтик 0:4 Байер Л
окончен Марсель 0:0 Галатасарай
окончен Лудогорец 0:1 Црвена Звезда
окончен Лацио 2:0 Локомотив Москва
окончен Вест Хэм 2:0 Рапид Вена
окончен Ференцварош 1:3 Бетис
окончен Генк 0:3 Динамо Загреб
окончен Брага 3:1 Митьюлланд
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
01:13 · Лига Европы
Смородская сравнила «Спартак» и «Локомотив» 1
00:32 · Лига Европы
Николич: «Лацио» смотрелся лучше
00:26 · Лига Европы
Баринов отреагировал на поражение в матче с «Лацио»
00:16 · Лига Европы
Денис Мацуев: Надеюсь, это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака» 1
30 Сентября
23:57 · Лига Европы
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» победили, у Кейна хет-трик за 20 минут
23:53 · Лига Европы
​Витория заявил, что был уверен в победе «Спартака»
23:43 · Лига Европы
Промес: «Вышли и забили три гола — это невероятно для всех»
23:26 · Лига Европы
Лучано Спаллетти: После удаления начали путаться и допускать ошибки
23:21 · Лига Европы
Руй Витория: Я очень счастлив
23:08 · Лига Европы
Деменко: «Спартак» сегодня показал свой настоящий футбол» эксклюзив
23:02 · Лига Европы
Александр Мостовой: «У нас никто не обыгрывал лидера чемпионата Италии, а вот «Спартак» обыграл» эксклюзив
22:57 · Лига Европы
Болельщики едва не сорвали проведение матча «Марсель» - «Галатасарай»
22:50 · Лига Европы
Каррера: «Спартак» одержал великую победу
22:42 · Лига Европы
Как «Спартак» нанёс первое поражение «Наполи» в сезоне - видео видео
22:40 · Лига Европы
«Спартак» после победы над «Наполи» разместил фото с горящими в огне спагетти
Все новости
Рекомендуем