«Это не какой-то мёртвый «Мальмё» дома обыгрывать»: Реакция Сети на сенсацию «Спартака» в Неаполе

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из Интернета после неожиданной выездной московского «Спартака» над итальянским «Наполи» со счётом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

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Игорь К.: «Один из лучших матчей российских клубов в 21 веке».

Евгений П.: «Адреналин – да, без удаления мы бы пятёрку пропустили. Чисто фарт, игры нет».

Ал.: «Восьмая команда России обыгрывает лидера Серии А, вот вам и уровень РПЛ)».

Yaak.: «В итоге получается, что «Нижний Новгород» лучше, чем «Наполи».

А.: «Этот евросезон для наших команд уже успешнее ужасного прошлого. И это очень радует».

Богдан Д.: «После пропущенного гола подумал: Да начнется Запорожская сечь, а не… Красавчики, умеете, могете!!)».

М.: «Перед матчем показывали сюжет, где сын на день рождения подарил маме билет на «Наполи» – «Спартак». И сказал, «Спартак» должен сделать маме подарок. И «Спартак» сделал! Спасибо парням».

Kab.: «Я сейчас читаю комментарии, люди, вы о чём? Победителей, конечно, не судят, но это ужасная игра, просто стыд. Катали как детей. Я болею за любую команду РПЛ как за родных в ЛЧ и ЛЕ. Но просто стыдно было смотреть, я что, один такой?».

Дима С.: «Это их первая и последняя победа, ну, может максимум с «Легией» зацепится».

Kol.: «Бакаев и Мозес что они творили, обводки, будто против команды ПФЛ играли, Джикия по праву носит повязку капитана».

Bal.: «Молодцы, конечно, но Максименко – *** [низкий уровень]. Я не знаю, сколько раз нужно это сказать, чтобы поставили наконец Селихова. Я даже думаю, что если бы «Спартак» купил Доннарумму, стоял бы всё равно Максименко. Это пропихивание просто бесит».

Александр И.: «Умяров красава!!! Новый Черенков растёт, такой же технарь. «Зенит», не спи, покупать надо, пока цена не завышена…».

Al.: «Тот случай, когда болельщик «Зенита» кайфует от победы «Спартака»!!)))».

Franklin K.: «Как же приятно читать комментарии и понимать, что фанаты разных клубов, болели не за «мясо» а за НАШИХ!!!».

Никита З.: «Следующий матч РПЛ *** [проиграют]. Начнется: мы не можем, мы устали. Так что пускай уже начинают соломку стелить».

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Комаржоба К.: «Спартак» сейчас как «Реал». А «Легия» как «Шериф». Ну чисто в табиле еврокубов».

Черный юм.: «Будем честны, если б «Спартак» забил шесть голов в первом тайме – неизвестно, чем бы закончилась игра.

Тупа Б.: «Справедливости ради, «Спартак» в целом очень неплохо зачастую в сезоне играл, просто не везло. А вот у «Локо», наоборот, фарт пока пропал куда-то. Будем смотреть.

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Сергей Р.: «Кто-то писал, что квартиру можно на «Наполи» было ставить )))))».

Леонид Ф.: «Это вам не какой-то мёртвый «Мальмё» дома обыгрывать».

Дмитрий Л.: «Спартак» сейчас, может быть, сделал то, что бы на их месте не сделал ни «Зенит», ни «Локо». Вообще непредсказуемый этот «Спартак».

Вадик А.: «Все на Никольскую».

Футбол России РПЛ (группа): «А вы говорите, лимит – зло. Спустя 15 лет он даёт свои плоды».

Валера М.: «Ну удивили, снимаю шляпу… Красавцы, хоть и ненавижу вас. С Победой, красно-белые».

Роман Л.: «Пустое ведро из-под валидола на полу».

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Виталий Х.: «Да что там ведро валидола, там ведро вазелина нераспечатанным осталось)))».

Леха Г.: «Официальный спонсор – инфаркт».

Алексей С.: «Мальчик, пиццу нам принеси, мы домой летим».

Максим Р.: «Это максимальный подарок на 100-летие, похоже».

Кирилл Иванцов