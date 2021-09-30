Болельщики едва не сорвали проведение матча «Марсель» - «Галатасарай»

Матч второго тура Лиги Европы между «Марселем» и «Галатасараем» был прерван на некоторое время из-за поведения болельщиков на трибунах. В конце первого тайма при счете 0:0 фанаты зажгли пиротехнику, после чего состоялись броски файерами. Как минимум один из них упал у трибуны с ультрас французского клуба. Второй - разгорелся за футбольными воротами на секторе.

Арбитр немедленно остановил игру и возобновил ее спустя некоторое время. Примечательно, что в текущем сезоне это не первый матч «Марселя», который был прерван. Например, поединок с «Ниццей» не был доигран, а некоторые футболисты «Олимпика» вовсе были избиты болельщиками.