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Российские судьи отработают на матче «Реал Сосьедад» - «Монако»

28 Сентября 2021 • 13:18 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Монако
2.35 3.50 2.95
30.09 19:45

Российская судейская бригада получила назначение на поединок группового раунда Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром встречи утвержден Сергей Иванов. Помогать ему будут Валерий Данченко и Роман Усачёв. Четвертый судья – Кирилл Левников. С системой VAR будут работать Виталий Мешков и Алексей Лунёв.

Поединок состоится в испанском городе Сан-Себастьян в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Монако» на своем поле одолел «Штурм» (1:0), а «Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с ПСВ (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реал Сосьедад Сергей Иванов
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