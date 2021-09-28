Российские судьи отработают на матче «Реал Сосьедад» - «Монако»

Российская судейская бригада получила назначение на поединок группового раунда Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Монако». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром встречи утвержден Сергей Иванов. Помогать ему будут Валерий Данченко и Роман Усачёв. Четвертый судья – Кирилл Левников. С системой VAR будут работать Виталий Мешков и Алексей Лунёв.

Поединок состоится в испанском городе Сан-Себастьян в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Монако» на своем поле одолел «Штурм» (1:0), а «Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с ПСВ (2:2).