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Роналдо исполнилось 45 – УЕФА вспомнил, как «зубастик» забивал «Спартаку» на плохом поле видео

22 Сентября 2021 • 17:33 Комментировать

В среду, 22 сентября, день рождения отмечает известный в прошлом футболист Роналдо. Бразильцу, поигравшему за целый ряд статусных клубов Европы, исполнилось 45 лет.

Пресс-служба УЕФА по этому случаю на страничке Лиги Европы в «Твиттере» опубликовала видео. Оно представляет собой нарезку действий Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона 1997/1998 между «Спартаком» и «Интером». Тогда миланская команда победила на ужасном газоне в Москве с результатом 2:1, а Роналдо отметился дублем. Впоследствии именно «Интер» завоевал трофей, разгромив «Лацио» в финальном поединке.


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