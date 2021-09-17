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Лига Европы

​Гётце признали лучшим игроком недели в Лиге Европы

17 Сентября 2021 • 20:14 Комментировать
ПСВ
2:2
Реал Сосьедад
окончен

Определён лучший футболист недели в Лиге Европы. Им стал атакующий полузащитник ПСВ Марио Гётце. В игре против «Реала Сосьедад», завершившейся со счётом 2:2, Гётце отметился голом и результативной передачей на партнёра.

Напомним, что Марио Гётце стал игроком ПСВ осенью прошлого года – он перешёл в клуб из Эйндховена на правах свободного агента. В 37 поединках за ПСВ Гётце записал на свой счёт 11 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Следующий матч Лиги Европы ПСВ проведёт 30 сентября. Соперником команды будет австрийский «Штурм».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Марио Гётце
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