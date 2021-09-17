Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результаты выступлений российских клубов в первом туре еврокубков.

- Удивил ли вас уровень сопротивления, которое «Зенит» оказал «Челси»?

- Соперник играет так, как ты ему позволяешь. Мне кажется, «Челси» приложил минимум усилий для достижения результата. У него чувствовался запас, было ощущение, что в любой момент он может прибавить, взорваться и сделать результат. Он играл с недооценкой. Если бы «Зенит» воспользовался настроем лондонцев, то был бы шанс победить. «Челси» играл в таком темпе, чуть ли не пешком футболисты ходили, но все-таки добились результата. Тактика «Челси» в этом матче, кстати, похожа на тактику «Зенита» в чемпионате России, когда они постепенно, не торопясь, раскачиваются. Однозначно, лондонцы играли не с максимальным усилием. У них следующий тур в АПЛ против «Тоттенхэма», поэтому где-то они силы берегли. Добились они результата? Добились. Мог «Зенит» воспользоваться таким настроем соперника? Мог, если бы посмелее действовал впереди. Возможно, надо было Дзюбу выпустить на тайм. 2-3 удара по воротам они нанесли, с такой игрой впереди на что-то серьезное «Зенит» рассчитывать не мог. Могла бы быть ничья, если бы повезло.

- Есть ли у вас надежда, что «Зенит» выйдет из группы?

- Думаю, борьбу они будут вести с «Мальмё». Объективно, и «Челси», и «Ювентус» сильнее «Зенита». Будем надеяться, что все благополучно сложится в матчах против «Мальмо», а там можно будет где-то недооценкой воспользоваться. Может «Челси» и «Ювентус» приедут в Россию играть полурезервным составом. Прогнозировать пока тяжело.

- Матч «Спартак» - «Легия». Что это вообще было? Почему так произошло?

- На сегодняшний день, как «Спартак» готов, так он и играет. Моменты у них были, могли забить, владели преимуществом. Но преимущество это не воплотили в голы. В защите не досмотрели, не проследили. Это футбол. Даже если бы на голову сильнее, расслабляться нельзя. На сегодняшний день у нас такой уровень. У нас такие нападающие, полузащитники. Такой уровень футбола у нас, чему тут удивляться. Да, где-то противно, но надо вспомнить, что и «Рубин» уступил польской команде. На сегодняшний день польский футбол сильнее нашего, получается. Это надо принимать как данность. Конечно, никто не хочет проигрывать в таких матчах, но надо принимать меры, чтобы из этого тупика выходить и развиваться. У «Спартака» свои проблемы, которые надо решать. Тут проблема в руководстве, тренере, игроках. Надо садиться и разбираться. Если проблема в игроках, то надо убирать всех игроков, если в тренере, то надо менять тренера, если в руководстве, то руководство менять надо. Если Федун и его жена соображают во всем, то пусть руководят вдвоем тогда, зачем им нужен спортивный директор, начальник команды, генеральный директор? Вдвоем и руководите. Если вы не можете руководить, наймите профессионалов и их спрашивайте.

- Вы упомянули тренера. Может ли отставка Витории случиться в ближайшее время?

- Этого я не знаю. Могут психануть после игры и уволить, и никто ничего не сделает. Тут не выстроена система. Придет условный Манчини со своей системой игры, пока начнет игроков переучивать, очки будут терять. Легче тренера пригласить в систему, чем тренера, который эту систему будет менять. Нужны определенные игроки. Витория в Португалии, например, принимает команду, он уже не занимается обучением игроков, как нужно отдать пас, как бить. Это делается в детско-юношеской спортивной школе. А у нас тренерам необходимо это все подтягивать. Тренер, когда сюда попадает, он не понимает, что тут нужно ещё и обучать, как ногу поставить, как мяч остановить, как пас отдать. Он приходит со своей системой, но по этой системе игроки не могут играть. Если система приходит, то надо по ней перестраивать и молодежный футбол. Когда будет создана такая вертикаль, тогда будет другой результат. Пример - «Аякс», туда не приглашают людей, которые не знают их систему. «Барселона», например, сейчас будет буксовать, пока наберет игроков под свою систему. Надо терпение, не все так быстро. Хороший пример «Шахтёр». Где был этот клуб? Пригласили голландцев, они там несколько лет поработали и выстроили систему, которая работает. Клуб постоянно играет в Лиге чемпионов. Ты можешь пригласить профессионала, но тогда не лезь в его работу. У «Спартака» проблема и в игроках, и в тренере, и в руководстве, тут совокупность всего. Надо приземлиться на землю и все начинать заново. Дерево сажают и ухаживают за ним, а потом оно начнет плоды давать. В каждой команде должна быть выстроена система.

- Согласны с тем, что «Спартаку» нечего ловить в Лиге Европы?

- Конечно, они не будут биться за выход из группы. Но они представляют не только «Спартак», а всю Россию. Значит, мы будем получать по носу в этих матчах. Хочется или нет, это наша действительность. Поэтому все и говорят, что наш футбол требует перестройки и революции. Нужно полностью выстраивать систему, начиная с детско-юношеского футбола. И нужно ждать, сразу все не получится. Если не выстроим систему полностью, так и останемся на задворках Европы.

- «Локомотив» - единственный не проигравший на этой неделе клуб. 1:1 с «Марселем» - хороший результат?

- Воспользовались шансом, сравняли счёт. Понятно, что с позиции силы мы играть не можем. «Локо» играл вторым номером и ждал шанса на контратаках. В первом тайме Смолов мог забить, и уже бы повели 1:0. Тяжело говорить по игре, но результат более-менее достойный. Молодцы, что отыгрались. Понятно, что с такими соперниками рассчитывать на победу мы не можем.

- Момент с удалением Тикнизяна - нехватка опыта?

- Естественно. Я всегда говорил, что он не защитник. У него нет такого навыка. Но его постоянно туда ставят. Эти ошибки несвойственны для защитника, он ещё привыкает к этой позиции. Тикнизян - хороший полузащитник и вингер. Но он не защитник. В нашем чемпионате это может прокатить, в Европе уже нет. Отказываться от места в составе он не может, но его наигрывают не на его позиции. Плохо, что молодой не играет на своей позиции, и его ошибки влияют на результат команды. Его надо использовать впереди. Он подает, обводит, разбирается в штрафной. Сзади у него как были ошибки, так и остались.

- Какую оценку можете поставить нашим клубам в совокупности за первую неделю?

- Тройку с минусом. Понятно, что тяжело. Это наша действительность, опять же. Никто из клубов не хочет проигрывать, но на сегодня сегодняшний день это наш уровень мастерства. Это наш уровень футбола. Эту данность нужно принимать как есть и ждать перемен. Нужно менять все, чтобы мы были конкурентоспособны в Европе. Сейчас мы плавно спускаемся на задворки Европы.

Николай Алексеев