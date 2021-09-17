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Колосков: «У российских клубов нет никакой перспективы в еврокубках»

17 Сентября 2021 • 13:22 Комментировать (1)

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не питает иллюзий относительно выступления российских команд в еврокубках.

«Три года подряд одна и та же картина. Ситуация удручающая. Сейчас у российских клубов нет никакой перспективы в еврокубках», - заявил Колосков в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, что «Зенит» минимально уступил лондонскому «Челси» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Московский «Спартак» в Лиге Европы на своем поле потерпел поражение от польской «Легии» (0:1), а «Локомотив» смог вырвать ничью в домашнем матче с «Марселем» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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Dimonorunov
17 Сентября 2021 в 13:42
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