Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 242 Комментарии
Лига Европы

Брага: «Локомотив» сотворил большое достижение» эксклюзив

17 Сентября 2021 • 12:49 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем» в домашнем матче Лиги Европы (1:1).

- К счастью, очко пришло. С французскими клубами российские в последний год играют удачно – «Краснодар» набрал четыре очка против «Ренна», и вот сейчас хороший результат. «Марсель» доминировал на поле, но когда ты в меньшинстве, проигрывая, добываешь в конце концов ничью, это большое достижение, по-моему. Тем более для российского клуба в нынешнее время. Анджорин сделал гол сам, а ведь не все игроки могут творить из ничего такие голы. Значит, у него есть талант, и он не боится.

Насчёт ситуации в группе говорить что-то пока рано, особенно после поражения «Лацио» от «Галатасарая», которое сделало всё ещё более непонятным. Во втором туре Лиги Европы «Спартаку» и «Локомотиву» предстоят два суперсложных матча на выезде против итальянских клубов – «Наполи» и «Лацио». Я думаю, очков не будет, но, как всегда, надо играть и пробовать.

Не так часто российские клубы отыгрываются в конце матча. Очень часто, наоборот, они пропускают решающие голы в концовке, как «Спартак» от «Легии». Так что «Локомотив» сделал двойной плюс. Жалко, что никого из России нет в групповом этапе Лиги конференций, где есть проходимые команды из Гибралтара, Эстонии, Словении. Может, из Лиги Европы туда кто-то попадёт зимой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Лига Европы Микаэль Брага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
12:29 · Лига Европы
Обнародованы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
11:59 · Лига Европы
Влашич: «У «Вест Хэма» есть конкретные цели в Лиге Европы»
11:16 · Лига Европы
Сарри: «Не оценивайте «Лацио» по поражению от «Галатасарая»
10:39 · Лига Европы
Магкеев – о ничьей с «Марселем»: «Это приемлемый результат» 1
09:52 · Россия. Премьер-лига
Ковалевски назвал главную проблему «Спартака» 2
09:32 · Лига Европы
Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках насчитывает 12 матчей 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем» 2
09:14 · Лига Европы
Баринов: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»
09:07 · Лига Европы
Бышовец: «Ничья с «Марселем» - счастливая случайность для «Локомотива» 1
08:46 · Лига Европы
Анджорин - о ничьей с «Марселем»: «Эта ночь останется в памяти навсегда»
08:31 · Лига Европы
Бубнов: «Ничья для «Локомотива» равносильна победе»
08:17 · Лига Европы
Роджерс недоволен ничьей с «Наполи» 2
08:17 · Лига Европы
Гендузи – о ничьей с «Локомотивом»: «Нас наказали»
08:09 · Франция. Лига 1
Наставник «Монако»: «Головин – очень важный игрок для нас»
00:52 · Лига Европы
​Спаллетти прокомментировал камбэк «Наполи» в гостях у «Лестера»
Все новости
Рекомендуем