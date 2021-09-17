Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем» в домашнем матче Лиги Европы (1:1).

- К счастью, очко пришло. С французскими клубами российские в последний год играют удачно – «Краснодар» набрал четыре очка против «Ренна», и вот сейчас хороший результат. «Марсель» доминировал на поле, но когда ты в меньшинстве, проигрывая, добываешь в конце концов ничью, это большое достижение, по-моему. Тем более для российского клуба в нынешнее время. Анджорин сделал гол сам, а ведь не все игроки могут творить из ничего такие голы. Значит, у него есть талант, и он не боится.

Насчёт ситуации в группе говорить что-то пока рано, особенно после поражения «Лацио» от «Галатасарая», которое сделало всё ещё более непонятным. Во втором туре Лиги Европы «Спартаку» и «Локомотиву» предстоят два суперсложных матча на выезде против итальянских клубов – «Наполи» и «Лацио». Я думаю, очков не будет, но, как всегда, надо играть и пробовать.

Не так часто российские клубы отыгрываются в конце матча. Очень часто, наоборот, они пропускают решающие голы в концовке, как «Спартак» от «Легии». Так что «Локомотив» сделал двойной плюс. Жалко, что никого из России нет в групповом этапе Лиги конференций, где есть проходимые команды из Гибралтара, Эстонии, Словении. Может, из Лиги Европы туда кто-то попадёт зимой.