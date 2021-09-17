Обнародованы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех футболистов, которые по итогам стартового тура группового этапа Лиги Европы будут претендовать на звание лучшего игрока недели.

Кандидатами на победу в символической номинации стали Хуанми из «Бетиса», Виктор Осимхен из «Наполи», Деклан Райс из «Вест Хэма» и Марио Гётце из ПСВ. Отметим, что Хуанми и Осимхен отметились по дублю в ворота соперников своих клубов, у Гётце 1+1 по системе гол+плюс в игре против «Реал Сосьедада», а Райс забил один из победных мячей загребскому «Динамо».

О результатах голосования станет известно в течение дня. Отметим, что свой матч в турнире вчера проводил и московский «Локомотив», но никто из игроков «железнодорожников» не сумел себя должным образом проявить, чтобы быть номинированным на награду.