Влашич: «У «Вест Хэма» есть конкретные цели в Лиге Европы»

Хорватский полузащитник Никола Влашич, перебравшийся в летнее трансферное окно из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм», дал интервью после стартового матча в Лиге Европы. В первом туре «молотобойцы» на выезде победили загребское «Динамо» со счетом 2:0.

«Мы провели отличный поединок, команда хорошо отработала. Увозим важные три очка. Нам противостоял сильный соперник, однако у них не было ответа на нашу игру. У «Вест Хэма» есть конкретные цели в Лиге Европы, мы движемся шаг за шагом», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре групповой стадии еврокубка подопечные Дэвида Мойеса на своем поле примут венский «Рапид». Матч пройдет 30 сентября.