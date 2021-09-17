Роджерс недоволен ничьей с «Наполи»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением о вчерашнем поединке против «Наполи» в рамках стартового тура группового этапа Лиги Европы. Англичане вели по ходу встречи в два мяча, но упустили победу – 2:2.

«Я огорчен таким результатом. Мы хорошо контролировали мяч, не давая сопернику создавать много моментов. Но команда дважды ошиблась, за что в итоге поплатилась. Нужно извлечь урок из этого матча. Думаю, у нас все получится», - цитирует тренера Football-Italia.

В следующем туре «Лестер» на выезде встретится с польской «Легией», а «Наполи» на своем поле сыграет против московского «Спартака».