​Спаллетти прокомментировал камбэк «Наполи» в гостях у «Лестера»

«Лестер» и «Наполи» завершили матч первого тура группового этапа Лиги Европы вничью 2:2, хотя англичане по ходу игры вели с разницей в два мяча. После поединка комментарий дал наставник неаполитанской команды Лучано Спаллетти.

«После второго гола был риск опустить головы, но вместо этого мы приложили ещё больше усилий и смогли сравнять счёт. Честно говоря, было бы несправедливо, если бы мы сегодня проиграли.

Мы увидели, какой сильный характер у нашей команды. В предыдущие годы с характером у «Наполи» были проблемы. Сегодня же мы очень хорошо отреагировали», - высказался Спаллетти для Sky Sport Italia.