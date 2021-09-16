Главный тренер ФК «Минск» Фёдор Щербаченко, ранее возглавлявший «Ротор», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил домашнюю ничью московского «Локомотива» с французским «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Было видно, что тренерский штаб Николича хорошо подготовился к матчу и чётко понимал возможности «Локомотива» в этой ситуации. «Железнодорожники» выбрали тактику, не типичную для них во внутреннем чемпионате: с первых минут от обороны, ромбом, с большой насыщенностью средней линии. Ставка была сделана на сдерживание соперника, и первые минуты доказали её правильность. Техническое оснащение, скоростная готовность и командные действия у французского клуба были наголову лучше, чем у «Локомотива».

Мы увидели командную разницу в классе. Нам в очередной раз показали, что мы сегодня не готовы к равной борьбе с европейскими клубами, которые имеют в своих рядах быстрых и техничных футболистов. Если бы Transfermarkt оценил игроков только по этому матчу, то, я думаю, состав «Марселя» оказался бы дороже минимум в пять раз. Как ни прискорбно, это он играл в футбол, а «железнодорожники» пытались сопротивляться футболу.

Но в концовке получилось как раз то, на что и рассчитывал Николич. Ничья – идеальный результат для «Локомотива», тем более после удаления. При этом, повторюсь, мы в очередной раз убедились, что находимся достаточно низко в иерархии европейского клубного футбола. «Марсель» играл с «Локомотивом» в кошки-мышки и делал на поле что хотел, разве что только не смог победить.