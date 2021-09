​Фанат «Селтика» пробрался на матч с «Бетисом» - ему пришлось прятаться в туалете 2 часа

Поклонник «Селтика» Пол Байрс смог попасть на гостевой матч против «Бетиса» без билета. По крайней мере, об этом он написал на своей страничке в «Твиттере». История фаната получила огласку – публикация уже собрала более пяти тысяч «лайков».

По словам фаната, он пробрался на стадион «Бетиса» через парковку, откуда поднялся вверх на лифте. В течение двух часов Полу пришлось прятаться в туалете.

What a day



Snuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadium



Cmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p