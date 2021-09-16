​Роджерс: «У «Наполи» фантастическая команда»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий перед стартом матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

«У «Наполи» фантастическая команда. У них очень хорошие футболисты, и нам не терпится выйти на поле и показать, на что мы способны.

Мы ожидаем тяжёлой игры, у них хватает качества. Лоренцо Инсинье является топовым футболистом, а Ирвинг Лосано забил много голов за разные клубы», - высказался Роджерс в эфире Sky Sport Italia.

Следить за ходом матча «Лестер» - «Наполи» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.