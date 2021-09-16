Черчесов: «Не могу сказать, что «Легия» была сильнее «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа между «Спартаком» и «Легией» (0:1).

«Не могу сказать, что «Легия» в этом матче казалась сильнее, но они выиграли, и это самое главное в футболе. У «Спартака» отличная статистика, и что? Действительно, было несколько хороших ситуаций, когда футболисты «Спартака» должны были угрожать воротам «Легии», но из этого ничего не вышло. Первые 45 минут они не были готовы забивать», - цитирует Черчесова телеграм-канал «Спортивный дайджест».

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что у него были предложения из Саудовской Аравии и Китая.