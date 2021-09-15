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Лига Европы

«Это шлак российского футбола»: Реакция соцсетей на фиаско «Спартака» в матче с «Легией»

15 Сентября 2021 • 23:01 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии из Интернета после домашнего поражения московского «Спартака» от польской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1.

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В.: «Российский футбол мёртв, и его не оживить».

Игорь Ф.: «Легия» – первая в истории польская команда, сумевшая одолеть обладателя кубка Париматч».

Filip T.: «У нас в любительской лиге Сити-спорт ребята менеджеры примерно так играют».

С.: «Фланги – просто космос у нас: Рассказов и Ломовицкий».

Александр Н.: «Зато у них наш паспорт... Дети лимита».

Денис К.: «Это сенсация, ведь «Спартак» всего один пропустил».

Алексей С.: «Как говорят наверху, главное на Олимпийские игры выйти».

Хруст П.: «Деревенская дружина обыграла, идущая на 16 месте в своём чемпионате».

Hedonism B.: «Мне кажется, что не у игрока «Легии» должна быть надпись на футболке «Кастрати».

Dron W.: «Может показаться, что они сливают специально. Но на самом деле они реально дно».

FURKAN T.: «Да, я тоже обратил внимание на дворовость игры».

Gans G.: «По всей видимости, «Спартак» закончился с уходом Романцева окончательно».

r.: «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в очередной раз *** [обыгрывают] «Спартак».

Вата В.: «Легия» – армейский клуб, кстати».

Максим Ч.: «Валеру Карпина жалко)). Сколько дерева вокруг».

G.: «Поражение посвящается всем болельщикам «Спартака», которые угорали ночью с поражения «Зенита».

Кирилл А.: «Не ругайте «Спартак». Ему просто не повезло. Как и всему нашему российскому футболу».

s.: «Истинно Вам говорю! «Спартак» проиграл, в этом виноват Госдеп США».

Дмитрий Г.: «Боже мой, что со «Спартаком». Руй такими темпами загонит Великий российский клуб в могилу».

Вадим Д.: «Игра была равна, играли два…».

V.: «Легия» теперь обязана на «Спартаке» жениться!».

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J.: «Возможно, такая тактика: усыпить бдительность сильных команд… Ну, «Лестер» с «Наполи», держитесь».

f.: «Все смеялись над Зенитом, но тут со словами «подержите моё пиво» на поле вышел «Спартак».

Οτец Ф.: «Вот интересно… А почему в Приднестровье возможно привезти вменяемых футболистов, а в «Спартак» нет…».

Василий Е.: «Куплю Спартак. Дорого. Тел. 89273325***».

T.: «Поверил в то, что «Спартак» проклят».

Р.: «Господь оставил нас и живёт теперь в Молдове. Боже «Спартак» не хранит».

Dmitry L.: «Думаю, когда Федун продаст «Спартак», празднование будет не менее бурным, чем во время чемпионства 2017 года».

VK

Юрий З.: «При Тедеско не феерили, но какой-то результата был. Так что тренер виноват. Не могут ни Ларссон, ни Соболев играть разучиться, здесь что-то другое».

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Елена Ф.: «Проблема в тренировочном процессе, а ни в какой не в Зареме».

Влад Ч.: «Это шлак российского футбола».

Сергей В.: «И Карпин всё равно пригласит того же Бакаева, который ноль».

Абдул М.: «Спасибо начальнику, что вызвал меня на работу, и я не увидел этого позора».

Андрей К.: «Надо не ходить на дерби».

Энрике М.: «Промес мёртвый. Для чего возвращался, непонятно. А от Ларссона толку столько же, сколько от углового флажка».

Владимир Г.: «Отметили столетие».

Барыбин Г.: «Спартак» хорошо играл, просто судьи были на стороне «Легии».

Константин И.: «Крест на себе поставил [Федун, когда перекрестился]…».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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MDMA1
15 Сентября 2021 в 23:04
е ба ть сраптак)
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окончен Спартак Москва 0:1 Легия
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16.09  19:45 Локомотив Москва ... Марсель 3.2 3.3 2.35
16.09  19:45 Митьюлланд ... Лудогорец 1.83 3.6 4.6
16.09  19:45 Галатасарай ... Лацио 3.4 3.5 2.19
16.09  22:00 Брондбю ... Спарта Прага 2.8 3.45 2.55
16.09  22:00 Лестер ... Наполи 2.19 3.5 3.4
16.09  22:00 Глазго Рейнджерс ... Лион 1.68 4 5.2
16.09  22:00 Монако ... Штурм 1.42 4.7 8.4
16.09  22:00 Айнтрахт Фр ... Фенербахче 1.63 3.95 5.8
16.09  22:00 ПСВ ... Реал Сосьедад 2.8 3.45 2.55
16.09  22:00 Олимпиакос ... Антверпен 1.78 3.6 5
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