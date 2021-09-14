Инсинье и Руй рискуют пропустить матч с «Лестером»

Инсинье и Марио Руй могут оказаться вне заявки на матч своей команды против «Лестера» в Лиге Европы.

У команды Лучано Спаллетти возникли кадровые проблемы перед стартовым поединком в рамках второго по значимости еврокубка. «Адзурри» могут остаться в четверг без своего лидера Лоренцо Инсинье. У нападающего ушиб колена, который он получил в последней игре Серии А против «Ювентуса» (2:1). По этой причине капитан неаполитанцев вчера и сегодня занимался отдельно от основной группы.

Маловероятно, что и защитник Марио Руй отправится с командой в Англию. Radio Kiss Kiss сообщает, что финальное решение по игрокам будет принято в среду утром.