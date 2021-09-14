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Инсинье и Руй рискуют пропустить матч с «Лестером»

14 Сентября 2021 • 19:33 Комментировать
Лестер
...
Наполи
2.20 3.50 3.20
16.09 22:00

Инсинье и Марио Руй могут оказаться вне заявки на матч своей команды против «Лестера» в Лиге Европы.

У команды Лучано Спаллетти возникли кадровые проблемы перед стартовым поединком в рамках второго по значимости еврокубка. «Адзурри» могут остаться в четверг без своего лидера Лоренцо Инсинье. У нападающего ушиб колена, который он получил в последней игре Серии А против «Ювентуса» (2:1). По этой причине капитан неаполитанцев вчера и сегодня занимался отдельно от основной группы.

Маловероятно, что и защитник Марио Руй отправится с командой в Англию. Radio Kiss Kiss сообщает, что финальное решение по игрокам будет принято в среду утром.

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Лестер Лига Европы Наполи Лоренцо Инсинье Марио Руй
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