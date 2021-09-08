Крал и Влашич - в заявке «Вест Хэма» на Лигу Европы

Тренерский штаб лондонского «Вест Хэма» определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2021/2022. Стоит отметить, что в данный список включены экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич и хавбек Алекс Крал, перешедший в стан «молотобойцев» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Также в заявочный лист английского коллектива включен украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Подопечные Дэвида Мойеса при жеребьевке попали в квартет Н, где их соперниками будут «Динамо» (Хорватия), «Генк» (Бельгия) и «Рапид» (Австрия).

Первый матч в еврокубке лондонцы проведут на выезде с загребским «Динамо».