УЕФА представил график матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Накануне состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. Чемпионат России в этом турнире представят два клуба – «Спартак» и «Локомотив».

Подопечные Руя Витории оказались в квартете С, где их соперниками стали «Лестер» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Легия» (Польша). Команда Марко Николича попала в группу Е. Противостоять «железнодорожникам» будут «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей российских команд. В стартовом туре «красно-белые» на своем поле примут «Легию» (15 сентября), а «Локомотив» также в родных стенах сыграет с «Марселем» (16 сентября).

Далее «Спартак» ждет гостевая встреча с «Наполи» и спаренные игры с «Лестером». В пятом туре москвичи примут неаполитанцев дома, а завершат групповой этап на выезде с «Легией» (9 декабря).

Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» после старта с «Марселем» пожалуют в гости к «Лацио», а затем дважды сыграют против «Галатасарая». В пятом туре команда Николича примет «Лацио», а з заключительном поединке встретится с «Марселем» на выезде» (9 декабря).