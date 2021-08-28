Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Лига Европы

УЕФА представил график матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

28 Августа 2021 • 11:28 Комментировать

Накануне состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. Чемпионат России в этом турнире представят два клуба – «Спартак» и «Локомотив».

Подопечные Руя Витории оказались в квартете С, где их соперниками стали «Лестер» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Легия» (Польша). Команда Марко Николича попала в группу Е. Противостоять «железнодорожникам» будут «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей российских команд. В стартовом туре «красно-белые» на своем поле примут «Легию» (15 сентября), а «Локомотив» также в родных стенах сыграет с «Марселем» (16 сентября).

Далее «Спартак» ждет гостевая встреча с «Наполи» и спаренные игры с «Лестером». В пятом туре москвичи примут неаполитанцев дома, а завершат групповой этап на выезде с «Легией» (9 декабря).

Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» после старта с «Марселем» пожалуют в гости к «Лацио», а затем дважды сыграют против «Галатасарая». В пятом туре команда Николича примет «Лацио», а з заключительном поединке встретится с «Марселем» на выезде» (9 декабря).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
00:51 · Лига Европы
​Газизов спрогнозировал результат «Спартака» в группе с «Наполи» и «Лестером»
27 Августа
22:11 · Лига Европы
Биджиев: «Российским клубам будет сложно выйти из групп из-за перегруженности» эксклюзив
22:08 · Лига Европы
Ташуев: «Легия» не слабее «Спартака», а «Локомотив» поборется с «Марселем» и «Лацио» эксклюзив
21:22 · Лига Европы
​Назван фаворит Лиги Европы 1
19:39 · Лига Европы
Щербаченко: «Перспективы «Спартака» в Лиге Европы туманные, но не безнадёжные» эксклюзив
19:15 · Лига Европы
Мойес поделился мнением о группе «Вест Хэма» в Лиге Европы
17:05 · Лига Европы
Червиченко – о группе «Спартака» в Лиге Европы: «Если объективно, то шансов нет» 1
15:56 · Лига Европы
Булыкин прокомментировал шансы российских клубов в Лиге Европы 1
15:45 · Лига Европы
Спаллетти – о жеребьевке Лиги Европы: «Нас ждут шесть прекрасных матчей»
15:24 · Лига Европы
Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака» 1
15:01 · Лига Европы
Букмекеры: «Спартак» и «Локомотив» не выйдут из группы в ЛЕ в сезоне 2021/22 3
14:32 · Лига Европы
Червиченко оценил шансы «Локомотива» на групповом раунде Лиги Европы
14:01 · Лига Европы
Тарханов: «Шансы у наших команд выйти из групп есть» эксклюзив
13:54 · Лига Европы
Кечинов: «Кажется, что такая группа - это непреодолимый этап для «Спартака» 1 эксклюзив
13:20 · Лига Европы
Назван лучший игрок прошлого сезона Лиги Европы 1
Все новости
Рекомендуем
 