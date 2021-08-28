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Лига Европы

​Газизов спрогнозировал результат «Спартака» в группе с «Наполи» и «Лестером»

28 Августа 2021 • 00:51 Комментировать

«Спартак» получил очень серьёзных соперников при жеребьёвке групповой стадии Лиги Европы, которая прошла в пятницу. «Красно-белым» предстоит сразиться с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Впрочем, Шамиль Газизов, который в своё время занимал должность генерального директора «Спартака», с оптимизмом смотрит на перспективы команды Руя Витории.

«Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», - поделился своими мыслями Газизов для «Спорт-Экспресса».

Отметим, что команды, которые займут в группах Лиги Европы первое место, попадают в 1/8 финала турнира, а команды, финишировавшие вторыми, окажутся в стыковых играх с опустившимися командами из Лиги чемпионов. Команды, которые в группах Лиги Европы займут третьи места, отправятся в Лигу конференций, а именно в стыковые матчи за место в 1/8 финала. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов
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