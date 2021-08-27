Бывший вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку группового этапа еврокубков для «железнодорожников» и в целом для российских клубов.

- Если взять непосредственно группу «Локомотива», то она довольно-таки непростая. «Лацио»? Итальянские клубы сейчас на подъёме, Серия A снова набирает обороты. «Марсель»? Французские команды всегда были неудобными. «Галатасарай»? Это один из лидеров турецкого футбола. Помнится, ещё лет двадцать назад у «Локомотива» были с ним очень напряженные и принципиальные матчи – причём не только в Турции, но и в Москве.

Скажу честно, я считаю, что всем трём российским клубам – и «Зениту», и «Локомотиву», и «Спартаку» – будет очень сложно выйти из своих групп. Главная причина – перегруженность осенней части календаря: чемпионат, Кубок страны, еврокубки, матчи сборной… В результате у команд нет достаточного количества времени для полноценной подготовки к матчам еврокубков. Поэтому, к сожалению, на европейской арене с российскими клубами будет то же самое, что и в последние годы. Уверен, что нам надо немедленно переходить на систему «весна-осень».