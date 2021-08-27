Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, ранее возглавлявший «Краснодар» и «Анжи», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для московских «Спартака» и «Локомотива».

- Учитывая тот уровень, который показывает «Спартак» в последнее время, ему будет очень сложно. У спартаковцев нет изюминки в плане организации игры, они показывают разрозненный футбол. Все ожидали от «Спартака» большего после Кубка Париматч Премьер, но тогда, видимо, он играл на свежести, которой больше нет. «Наполи» с «Лестером» – приличные европейские клубы, опытные бойцы. «Лестер» входит в первую шестёрку команд АПЛ. Да и «Легия», я думаю, не слабее «Спартака», это тоже клуб с традициями и хорошим подбором футболистов. Мне кажется, спартаковцам нужно усиливаться, если они хотят чего-то добиться в этой группе.

У «Локомотива» тоже крепкие соперники. В «Лацио» пришёл Сарри, который ставит более разумный футбол. И с «Марселем» легко не будет. А что касается «Галатасарая», то в турецком футболе сейчас большой спад. «Локомотив» умеет хорошо атаковать, в форме находится Смолов, там есть достаточно интересная молодёжь. Николич хорошо выстраивает игру. Может, рановато ещё говорить, что «Локомотив» прямо очень сильная команда, но он поборется с «Марселем» и «Лацио».