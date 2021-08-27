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Лига Европы

​Назван фаворит Лиги Европы

27 Августа 2021 • 21:22 Комментировать (1)

В пятницу в Стамбуле прошла жеребьёвка Лиги Европы. 32 команды были распределены по 8 группам, и теперь они будут готовиться к матчам. Между тем, эксперты из мира ставок на спорт определились с фаворитами второго по рангу клубного турнира континента.

Главных фаворитов сразу два – английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Вероятность их триумфа в Лиге Европы оценивается одинаково – в 6,67%. Третьим в списке фаворитов идёт «Лацио» (5,26%). Дальше следуют «Байер», «Вест Хэм» и «Реал Сосьедад» (по 5%).

Вероятность победы «Локомотива» в Лиге Европы оценивается в 0,67%, а «Спартака» - в 0,5%.

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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Августа 2021 в 21:34
вылетят из ЛЧ Вильяреаль и Севилия и сыграют в финале ЛЕ , как такой вариант ))???
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