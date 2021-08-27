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Щербаченко: «Перспективы «Спартака» в Лиге Европы туманные, но не безнадёжные» эксклюзив

27 Августа 2021 • 19:39 Комментировать

Главный тренер ФК «Минск» Фёдор Щербаченко, ранее возглавлявший «Кубань», «Мордовию» и «Ротор», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку группового этапа еврокубков для «Зенита», «Локомотива» и «Спартака».

- У «Спартака» есть последние дни на приобретение новых игроков и две недели паузы в чемпионате для кардинального изменения состояния команды. Если Витория или, возможно, новый тренер не сможет сделать что-то неординарное, то вряд ли «красно-белые» сильно улучшат свою игру осенью. Конечно, против «Наполи» и «Лестера» будет очень тяжело, да и «Легия» не подарок. Перспективы у «Спартака» туманные, но не безнадёжные в плане третьего места.

В ситуации «Локомотива» всё будет зависеть от подготовки команды к конкретным матчам. «Железнодорожники» показывают сбитый футбол. С учётом прошлого года, когда они достойно противостояли «Ювентусу» и «Атлетико», сейчас у «Локомотива» есть шанс побороться с «Марселем» и «Галатасараем» за второе место. А «Лацио», я думаю, фаворит группы.

«Зенит»? Как говорится, будем надеяться на чудо и на еврокубковые эмоции, но последние матчи питерцев с «Уфой» и ЦСКА дают мало поводов для оптимизма. Скорее всего, зенитовцам придётся играть в Лиге чемпионов в не свойственный им футбол на контратаках. «Челси» и «Ювентус» в этой группе вне конкуренции. Если же «Зенит» пропустит вперёд и «Мальмё», это будет полное фиаско. Тогда с новой силой вспыхнут разговоры о необходимости реформ в российском футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Фёдор Щербаченко
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