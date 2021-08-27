Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 480 Комментарии
Лига Европы

Червиченко – о группе «Спартака» в Лиге Европы: «Если объективно, то шансов нет»

27 Августа 2021 • 17:05 Комментировать

Андрей Червиченко, ранее представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, оценил шансы команды на выход в весеннюю часть Лиги Европы после того, как стали известны имена соперников «красно-белых» на групповом этапе.

Как известно, москвичам предстоят дуэли с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша).

По словам Червиченко, всё выглядит не слишком благоприятно, учитывая текущую ситуацию на внутренней кухне клуба. Экс-президент призвал забыть об успешном выступлении против «Наполи» и «Лестера».

«Если объективно, то шансов нет», - сказал Червиченко в интервью «Футболу России».

Первые матчи групповой стадии пройдут 14 сентября, но полный календарь противостояний пока неизвестен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
17:05 · Лига Европы
Червиченко – о группе «Спартака» в Лиге Европы: «Если объективно, то шансов нет»
15:56 · Лига Европы
Булыкин прокомментировал шансы российских клубов в Лиге Европы
15:45 · Лига Европы
Спаллетти – о жеребьевке Лиги Европы: «Нас ждут шесть прекрасных матчей»
15:24 · Лига Европы
Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака» 1
15:01 · Лига Европы
Букмекеры: «Спартак» и «Локомотив» не выйдут из группы в ЛЕ в сезоне 2021/22 3
14:32 · Лига Европы
Червиченко оценил шансы «Локомотива» на групповом раунде Лиги Европы
14:01 · Лига Европы
Тарханов: «Шансы у наших команд выйти из групп есть» эксклюзив
13:54 · Лига Европы
Кечинов: «Кажется, что такая группа - это непреодолимый этап для «Спартака» 1 эксклюзив
13:20 · Лига Европы
Назван лучший игрок прошлого сезона Лиги Европы 1
12:20 · Лига Европы
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге Европы 5
08:18 · Лига Европы
Тренер «Анверпена» пришёл на пресс-конференцию без одежды
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
26 Августа
21:56 · Лига Европы
«Алашкерт», «Заря» и «Нефтчи» не прошли соперников, «Рома» сильнее «Трабзонспора»
00:22 · Лига Европы
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: «Локомотив» во второй корзине, «Спартак» - в третьей
25 Августа
00:33 · Лига Европы
Лига Европы: «Локомотив» во второй корзине посева, «Спартаку» почти обеспечена третья корзина 1
Все новости
Рекомендуем
 