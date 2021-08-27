Червиченко – о группе «Спартака» в Лиге Европы: «Если объективно, то шансов нет»

Андрей Червиченко, ранее представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, оценил шансы команды на выход в весеннюю часть Лиги Европы после того, как стали известны имена соперников «красно-белых» на групповом этапе.

Как известно, москвичам предстоят дуэли с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша).

По словам Червиченко, всё выглядит не слишком благоприятно, учитывая текущую ситуацию на внутренней кухне клуба. Экс-президент призвал забыть об успешном выступлении против «Наполи» и «Лестера».

«Если объективно, то шансов нет», - сказал Червиченко в интервью «Футболу России».

Первые матчи групповой стадии пройдут 14 сентября, но полный календарь противостояний пока неизвестен.