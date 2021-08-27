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Лига Европы

Единственная надежда по спасению России: Какие шансы у «Локомотива» в Лиге Европы

27 Августа 2021 • 16:11 Комментировать

По итогам пятничной жеребьёвки «Локомотив» узнал имена своих соперников на групповой стадии Лиги Европы. Команде Марко Николича предстоит сразиться с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы «железнодорожников» на выход в плей-офф.

Группа «Локомотива» визуально выглядит не так страшно, как группа «Спартака», но говорить о везении и здесь не приходится. В теории «железнодорожники» могли получить куда более приемлемый квартет. Но имеем то, что имеем. «Локомотив» на старте сезона выглядит значительно привлекательнее «Спартака», поэтому и шансы команды Марко Николича во втором по престижности клубном турнире континента кажутся более высокими.

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Как и «Спартак», «Локомотив» из первой корзины получил в соперники представителя Серии А. Команда Марко Николича сразится с «Лацио», который летом возглавил Маурицио Сарри. 62-летний специалист начал прививать римским «орлам» свой фирменный «Саррибол». Как быстро «лациале» адаптируются к новым требованиям и смогут решать большие задачи, пока говорить сложно. В любом случае, на бумаге «Лацио» превосходит «Локомотив» по уровню.

Из корзины под номером 3 «Локомотиву» достался «Марсель». С одной стороны, можно было бы получить в соперники «Лудогорец» или «Спарту», но с другой – можно было бы получить «Вест Хэм» или «Реал Сосьедад». «Марсель» можно оценивать как золотую середину. На старте сезона команда Хорхе Сампаоли не особенно впечатляет, хотя в составе провансальцев есть игроки высокого калибра. По оценкам transfermarkt состав «Марселя» втрое дороже состава «Локомотива».

Из последней корзины соперником «Локомотива» один из сильнейших её представителей - «Галатасарай». В команде Фатиха Терима выступает ряд достаточно известных игроков, хотя многие из них уже считаются ветеранами. Среди них – Арда Туран, Райан Бабель, Радамель Фалькао.  

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В группе Е борьба обещает получиться интересной. Пожалуй, каждая команда в этом квартете может занять как первое, так и последнее место. На бумаге чуть больше шансов имеют «Лацио» и «Марсель», но навязать борьбу этим командам, как и «Галатасараю», «Локомотив» способен.  Итальянцы находятся в состоянии перестройки, а французы и турки нестабильным, о чём говорят их результаты.

Словом, «Локомотив» имеет основания для постановки задачи по выходу в плей-офф если не в 1/8 финала с первого места, то в «стыки» со второго. Третье место в группе Лиги Европы теперь выводит команды в «стыки» Лиги конференций, но этот путь должен быть для «железнодорожников» лишь запасным вариантом. Учитывая результаты жеребьёвок для «Зенита» в Лиге чемпионов и для «Спартака» в Лиге Европы, «Локомотив» прямо сейчас является единственной надеждой России по улучшению ситуации в таблице коэффициентов УЕФА.

Алексей Антоненко

Какое место займёт Локомотив в группе Лиги Европы?
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