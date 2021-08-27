Булыкин прокомментировал шансы российских клубов в Лиге Европы

Известный в прошлом нападающий «Локомотива» прокомментировал «Футболу России» шансы «железнодорожников», а также «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотив» померится силами с «Марселем» (Франция), «Лацио» (Италия) и «Галатасараем» (Турция), а спартаковцы попытаются навязать свою игру «Лестеру» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Легии» (Польша).

Экс-футболист отметил, что обеим клубам легко не будет, а «Спартаку» - в два раза сложнее. По словам Булыкина, у спартаковцев в настоящее время на внутренней кухне много скандалов, что никак не играет в пользу «красно-белых».