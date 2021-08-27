Спаллетти – о жеребьевке Лиги Европы: «Нас ждут шесть прекрасных матчей»

Наставник соперника московского «Спартака» по группе Лиги Европы - «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал жеребьёвку группового раунда.

Полный список команд, разыгрывающих путёвку в плей-офф в группе С таков: «Наполи» (Италия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша), «Лестер» (Англия).

«У меня не было предпочтений по оппонентам в группе. Всё равно надо играть шесть поединков. Нас ждут шесть прекрасных матчей», - приводит слова Спаллетти Fotball Italia.

Первые матчи группового этапа пройдут 14 сентября. Календарь противостояний пока не определён. В прошлом розыгрыше «Наполи» покинул соревнование уже на стадии 1/8 финала, уступив испанской «Гранаде» по сумме двух встреч.