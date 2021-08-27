Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 478 Комментарии
Лига Европы

Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака»

27 Августа 2021 • 15:24 Комментировать (1)

Экс-голкипер национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарии после того, как стали известны соперники российских клубов на групповом этапе Лиги Европы.

«Спартаку» достались английский «Лестер», итальянский «Наполи» и польская «Легия».

По словам Кавазашвили, благодаря таким соперникам, «Спартаку» не нужна будет лишняя мотивация, футболисты смогут без проблем настроиться на игру против высококлассных оппонентов. Также экс-голкипер рассказал, что беспокоится за недостаточную атакующую мощь москвичей, отметив, что давление, оказываемое на футболистов, никак не идёт им на пользу.

«Это большой шанс доказать всем, что они умеют играть. Конечно "Спартак" может не выиграть, но зато есть шанс сыграть красиво», - сказал Кавазашвили в интервью «Футболу России».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Августа 2021 в 15:36
Ну хоть что то положительное от него услышал . Я желаю удачи командам России .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:45 · Лига Европы
Спалетти – о жеребьевке Лиги Европы: «Нас ждут шесть прекрасных матчей»
15:24 · Лига Европы
Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака» 1
15:01 · Лига Европы
Букмекеры: «Спартак» и «Локомотив» не выйдут из группы в ЛЕ в сезоне 2021/22 2
14:32 · Лига Европы
Червиченко оценил шансы «Локомотива» на групповом раунде Лиги Европы
14:01 · Лига Европы
Тарханов: «Шансы у наших команд выйти из групп есть» эксклюзив
13:54 · Лига Европы
Кечинов: «Кажется, что такая группа - это непреодолимый этап для «Спартака» эксклюзив
13:20 · Лига Европы
Назван лучший игрок прошлого сезона Лиги Европы
12:20 · Лига Европы
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге Европы 5
08:18 · Лига Европы
Тренер «Анверпена» пришёл на пресс-конференцию без одежды
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
26 Августа
21:56 · Лига Европы
«Алашкерт», «Заря» и «Нефтчи» не прошли соперников, «Рома» сильнее «Трабзонспора»
00:22 · Лига Европы
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: «Локомотив» во второй корзине, «Спартак» - в третьей
25 Августа
00:33 · Лига Европы
Лига Европы: «Локомотив» во второй корзине посева, «Спартаку» почти обеспечена третья корзина 1
19 Августа
23:55 · Лига Европы
«Заря» разгромлена «Рапидом», «Алашкерт» проиграл «Глазго Рейнджерс»
22:53 · Лига Европы
На матче «Рейнджерса» и «Алашкерта» в Глазго аншлаг
Все новости
Рекомендуем
 