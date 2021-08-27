Кавазашвили прокомментировал жребий Лиги Европы для «Спартака»

Экс-голкипер национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарии после того, как стали известны соперники российских клубов на групповом этапе Лиги Европы.

«Спартаку» достались английский «Лестер», итальянский «Наполи» и польская «Легия».

По словам Кавазашвили, благодаря таким соперникам, «Спартаку» не нужна будет лишняя мотивация, футболисты смогут без проблем настроиться на игру против высококлассных оппонентов. Также экс-голкипер рассказал, что беспокоится за недостаточную атакующую мощь москвичей, отметив, что давление, оказываемое на футболистов, никак не идёт им на пользу.

«Это большой шанс доказать всем, что они умеют играть. Конечно "Спартак" может не выиграть, но зато есть шанс сыграть красиво», - сказал Кавазашвили в интервью «Футболу России».