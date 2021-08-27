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Лига Европы

Червиченко оценил шансы «Локомотива» на групповом раунде Лиги Европы

27 Августа 2021 • 14:32 Комментировать

Андрей Червиченко, в прошлом представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, прокомментировал жребий, выпавший «Локомотиву» на групповом этапе Лиги Европы. От России в турнире также примут участие «красно-белые».

Напомним, «железнодорожники» померятся силами с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

По словам Червиченко, шансы у московской команды будут. Экс-президент «Спартака» похвалил работу земляков в период текущего трансферного периода, и хочет понаблюдать за работой, проделанной сотрудниками на различных должностях.

«Локомотив» пободается в группе, они сейчас выглядят неплохо», - сказал Червиченко в интервью Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лига Европы Андрей Червиченко
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