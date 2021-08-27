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Лига Европы

​Будет страшный позор: в какую группу попал «Спартак» в Лиге Европы

27 Августа 2021 • 14:30 Комментировать (9)

В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Московский «Спартак» в качестве соперников получил итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы команды Руя Витории выйти в плей-офф.

За «Спартак» страшно. За «Спартак» очень страшно. Учитывая игру команды Руя Витории на старте сезона, к оценке её шансов в Лиге Европы нужно было подходить максимально осторожно при любом жребии. Но «красно-белым» достался, пожалуй, самый сложный вариант, если говорить о соперниках из первых двух корзин.

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Из корзины номер 1 «Спартак» получил «Наполи». В прошлом сезоне неаполитанцы до последнего боролись за место в Лиге чемпионов и почти решили задачу, но упущенная победа над «Вероной» в последнем туре оказалась роковой. Теперь «Наполи» возглавил Лучано Спаллетти, который будет пытаться вывести «адзурри» на новый качественный уровень.

Со второй корзины «Спартаку» достался «Лестер». Команда Брендана Роджерса, как и «Наполи», в прошлом сезоне претендовала на билет в Лигу чемпионов, но немножко не хватило. Теперь «лисы» Брендана Роджерса надеются пошуметь в Лиге Европы.

Из последней корзины соперником «Спартака» стала «Легия». Чемпион Польши последних лет представляет собой крепкую команду, которая уж точно не станет мириться со статусом аутсайдера квартета. Этим летом состав «Легии» несколько видоизменился, и теперь команда не прочь проявить себя на евроарене.

Перспективы «Спартака» в Лиге Европы? Учитывая сопровождающие клуб скандалы и перестановки в руководстве, а также качество игры команды, прямо сейчас пахнет страшным позором. Сегодняшний «Спартак» не способен набирать очки в матчах с «Наполи» и «Лестером», так что говорить о задаче по выходу в плей-офф Лиги Европы не приходится.

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Формат Лиги Европы с этого сезона изменился, и даже третье место в группе является проходным в евровесну. Команды, финишировавшие в своих квартетах третьими, оказываются в стыковых матчах Лиги конференций, где сражаются за билет в 1/8 финала со вторыми местами групп этого турнира. Именно на решение этой задачи стоит ориентироваться «Спартаку».

По оценкам transfermarkt состав «Спартака» дороже состава «Легии» более чем в 5 раз. Однако в футбол играют не ценники, а футболисты. Если «красно-белые» будут так же безвольно показывать себя на поле, как они это делают на старте сезона, то даже в матчах против «Легии» одержать победу будет сложно. Как тут не вспомнить, что в сезоне 2011/2012 «Легия» выбила «Спартак» из Лиги Европы на этапе квалификации.

Алексей Антоненко

Какое место займёт Спартак в группе Лиги Европы?
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Спартак Москва Лестер Легия Наполи
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
SpaM
27 Августа 2021 в 15:34
Ничоси, а куда делась та привычная Лига Европы, где из норм клубов было 1-2 команды, а остальные были сплошь Ференцвароши с Мидтъюланнами?
Ладно, с третьего места выйдем).
Zurukukkk
27 Августа 2021 в 15:15
ишшо бы сравнить ихнии зряплаты...можить там условный зюба получаить как уся легия?
JUMPER
27 Августа 2021 в 15:35
ай... ты хател наверна сказать...шо адин соболёф палучаить болши чем уся легия...))) дык ни толька легия...в наполи и лестире тожа мичтають о таких з/п...
Zurukukkk
27 Августа 2021 в 15:37
ай,я навскидку никого из спарьака как то и не всплмнил...дзюба в голове всплыл)))
Милка
27 Августа 2021 в 14:48
Спартаку нужно на каждый матч выходить с кубком Пари Матч. Соперники увидят насколько серьезный клуб против них играет и коленки затрясутся. Вот тут их и можно будет брать голыми руками
Spirit
27 Августа 2021 в 15:00
Тебя парень бросил, болельщик Спартака, судя по твоим высерам, Милка!?
Милка
27 Августа 2021 в 15:28
Ахахахахах))) и в очередной раз я задам тебе вопрос,на который ты никак не можешь ответить- так а что не так я сказал?)))
JUMPER
27 Августа 2021 в 15:41
дык ани все уже татухи набили с энтим кубкам...)))
Dimonorunov
27 Августа 2021 в 14:47
Спартаку нечего терять! и положе напрягаться нет смысла. Так что все возможно для Спартака в Ек
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