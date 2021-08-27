​Будет страшный позор: в какую группу попал «Спартак» в Лиге Европы

В пятницу в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Московский «Спартак» в качестве соперников получил итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы команды Руя Витории выйти в плей-офф.

За «Спартак» страшно. За «Спартак» очень страшно. Учитывая игру команды Руя Витории на старте сезона, к оценке её шансов в Лиге Европы нужно было подходить максимально осторожно при любом жребии. Но «красно-белым» достался, пожалуй, самый сложный вариант, если говорить о соперниках из первых двух корзин.

Из корзины номер 1 «Спартак» получил «Наполи». В прошлом сезоне неаполитанцы до последнего боролись за место в Лиге чемпионов и почти решили задачу, но упущенная победа над «Вероной» в последнем туре оказалась роковой. Теперь «Наполи» возглавил Лучано Спаллетти, который будет пытаться вывести «адзурри» на новый качественный уровень.

Со второй корзины «Спартаку» достался «Лестер». Команда Брендана Роджерса, как и «Наполи», в прошлом сезоне претендовала на билет в Лигу чемпионов, но немножко не хватило. Теперь «лисы» Брендана Роджерса надеются пошуметь в Лиге Европы.

Из последней корзины соперником «Спартака» стала «Легия». Чемпион Польши последних лет представляет собой крепкую команду, которая уж точно не станет мириться со статусом аутсайдера квартета. Этим летом состав «Легии» несколько видоизменился, и теперь команда не прочь проявить себя на евроарене.

Перспективы «Спартака» в Лиге Европы? Учитывая сопровождающие клуб скандалы и перестановки в руководстве, а также качество игры команды, прямо сейчас пахнет страшным позором. Сегодняшний «Спартак» не способен набирать очки в матчах с «Наполи» и «Лестером», так что говорить о задаче по выходу в плей-офф Лиги Европы не приходится.

Формат Лиги Европы с этого сезона изменился, и даже третье место в группе является проходным в евровесну. Команды, финишировавшие в своих квартетах третьими, оказываются в стыковых матчах Лиги конференций, где сражаются за билет в 1/8 финала со вторыми местами групп этого турнира. Именно на решение этой задачи стоит ориентироваться «Спартаку».

По оценкам transfermarkt состав «Спартака» дороже состава «Легии» более чем в 5 раз. Однако в футбол играют не ценники, а футболисты. Если «красно-белые» будут так же безвольно показывать себя на поле, как они это делают на старте сезона, то даже в матчах против «Легии» одержать победу будет сложно. Как тут не вспомнить, что в сезоне 2011/2012 «Легия» выбила «Спартак» из Лиги Европы на этапе квалификации.

Алексей Антоненко