Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для российских клубов.

«И у «Локомотива», и у «Спартака» очень сильные соперники. «Наполи», «Лестер» и «Легия» - все команды хороши. «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай» - тоже очень непростые соперники. Все группы достаточно ровные. Если взять группу, где вместе будут «Монако», ПСВ и «Реал Сосьедад», все эти команды претендовали на Лигу чемпионов. Сейчас я смотрю, шансы у наших команд выйти из групп есть. А как получится на самом деле, покажет игра «Спартака» и «Локомотива», - сказал Тарханов.