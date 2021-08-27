Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «красно-белых».

«Очень сложная группа. «Лестер» и «Наполи» - очень сильные команды, но и «Легия» тоже. Если брать нынешнюю форму «Спартака», то кажется, что такая группа - это непреодолимый этап для команды. «Красно-белым» будет очень-очень-очень сложно выйти из этой группы.

Есть ли предпосылки, что команда все-таки наберет форму по ходу сезона? Судя по тому, что мы видим, сколько прошло туров РПЛ, было ещё два отборочных матча в Лигу чемпионов, шансов очень мало», - сказал Кечинов.