Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. По ее итогам были сформированы восемь квартетов. От России в этом турнире выступят «Спартак» и «Локомотив».
Группа А: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брондбю» (Дания)
Группа В: «Монако» (Франция), ПСВ (Голландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия)
Группа С: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша)
Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия)
Группа Е: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция)
Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Митьюлланд» (Дания)
Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)
Группа H: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).
Групповой этап Лиги Европы пройдет с 16 сентября по 9 декабря.