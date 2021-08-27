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Лига Европы

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

27 Августа 2021 • 13:49 Комментировать (3)

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. По ее итогам были сформированы восемь квартетов. От России в этом турнире выступят «Спартак» и «Локомотив».

Группа А: «Лион» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Брондбю» (Дания)

Группа В: «Монако» (Франция), ПСВ (Голландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Штурм» (Австрия)

Группа С: «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Спартак» (Россия), «Легия» (Польша)

Группа D: «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Антверпен» (Бельгия)

Группа Е: «Лацио» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция)

Группа F: «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Митьюлланд» (Дания)

Группа G: «Байер» (Германия), «Селтик» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)

Группа H: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Генк» (Бельгия), «Вест Хэм» (Англия), «Рапид» (Австрия).

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 16 сентября по 9 декабря.

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Комментарии (3)
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ARTUR
27 Августа 2021 в 14:09
Бетис и Реал не выглядят тут фаворитами
Wypnov
27 Августа 2021 в 14:05
Паровозники поборятся
ARTUR
27 Августа 2021 в 14:02
очень красивые группы есть мощные команды .
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