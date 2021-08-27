Хуже не бывает: «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге Европы

Подошла к завершению жеребьевка группового раунда второго по престижности клубного турнира - Лиги Европы. Представители России в еврокубке - московские «Спартак» и «Локомотив» - узнали своих соперников.

«Красно-белые» сыграют против «Лестера», «Наполи» и «Легии» в группе С. «Железнодорожники» попали в квартет Е, где их соперниками стали «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся в текущем году. Первый тур намечен на 16 сентября, а последний - на 9 декабря.