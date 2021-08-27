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Лига Европы

Хуже не бывает: «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге Европы

27 Августа 2021 • 13:38 Комментировать (8)

Подошла к завершению жеребьевка группового раунда второго по престижности клубного турнира - Лиги Европы. Представители России в еврокубке - московские «Спартак» и «Локомотив» - узнали своих соперников.

«Красно-белые» сыграют против «Лестера», «Наполи» и «Легии» в группе С. «Железнодорожники» попали в квартет Е, где их соперниками стали «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся в текущем году. Первый тур намечен на 16 сентября, а последний - на 9 декабря.

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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Августа 2021 в 13:58
Люди , да повезло вам , хоть команды увидите классные , а если выиграют то вообще супер , ну а проиграют так хоть не РАКУВУ .
White_Shark
27 Августа 2021 в 13:54
Жесть!)
У Зенита в Лиге Чемпионов в том году была группа слабее))
Ну Спартаку мои соболезнования.
А вот Локо попал в сложную, но проходимую группу. Лацио выглядит неприступно, однако Марсель и Сарай надо обыгрывать.
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 13:49
Ай, финита ля комедия?) Зато у Спартака теперь есть шанс (теоретический) поквитаться с грозной Легией, а у Локомотива - с Галатасараем. В общем, будем смотреть, товарищи и ждать чудес!)
Dimonorunov
27 Августа 2021 в 13:46
Чего паникуете?локомотиву по силам попались сопереники
Sergo
27 Августа 2021 в 13:46
Ой, не прет Спартаку... 100-летие клуба будет обосрано по полной.
Дарт Уилфред
27 Августа 2021 в 13:40
ЛЧ на минималках
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 13:47
Ну, как бы, несколько лет назад было примерно тоже в самой ЛЧ - Галатасарай, Шальке, Порту. Так что, может, и не на минималках, а просто ЛЧ в слабой группе. Но понятно, что выйти в плов будет архитрудно.
Дарт Уилфред
27 Августа 2021 в 13:54
тогда было ЛЕ на максималках)
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