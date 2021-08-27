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Лига Европы

Назван лучший игрок прошлого сезона Лиги Европы

27 Августа 2021 • 13:20 Комментировать

В эти минуты в Стамбуле проходит мероприятие, посвященное жеребьевке групповой стадии Лиги Европы. Перед тем, как будут сформированы все квартеты, был определен лучший футболист прошлого розыгрыша турнира.

Награду получил нападающий испанского «Вильярреала» Херард Морено. В споре за награду он опередил двух представителей «Манчестер Юнайтед» - Бруну Фернандеша и Эдинсона Кавани.

Морено в составе «жёлтой субмарины» стал триумфатором турнира. В финале Лиги Европы испанский коллектив в серии пенальти одолел как раз «Манчестер Юнайтед».

Текстовая трансляция жеребьевки доступна на Liveresult.ru.

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Херард Морено
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