Назван лучший игрок прошлого сезона Лиги Европы

В эти минуты в Стамбуле проходит мероприятие, посвященное жеребьевке групповой стадии Лиги Европы. Перед тем, как будут сформированы все квартеты, был определен лучший футболист прошлого розыгрыша турнира.

Награду получил нападающий испанского «Вильярреала» Херард Морено. В споре за награду он опередил двух представителей «Манчестер Юнайтед» - Бруну Фернандеша и Эдинсона Кавани.

Морено в составе «жёлтой субмарины» стал триумфатором турнира. В финале Лиги Европы испанский коллектив в серии пенальти одолел как раз «Манчестер Юнайтед».

Текстовая трансляция жеребьевки доступна на Liveresult.ru.