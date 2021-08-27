Тренер «Анверпена» пришёл на пресс-конференцию без одежды

Наставник бельгийского «Антверпена» Бриан Приске оригинально отреагировал на проход своих подопечных в групповой этап Лиги Европы.

Накануне представитель лиги Жюпиле встречался с кипрской «Омонией» в повторном матче 4-го квалификационного этапа Лиги Европы. Победа со счётом 2:0 гарантировала бельгийцам попадание в основную сетку турнира.

Бриан Приске, наставник «Антверпена», по причине бурных празднований в раздевалке явился на послематчевую пресс-конференцию совершенно без одежды – на нём было лишь полотенце.

По данным FOX Soccer, коуч пообещал своим футболистам, что посетит встречу с журналистами без одежды, и как видим, Приске оказался хозяином своего слова.