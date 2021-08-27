Группа смерти и группа жизни для «Спартака»

Определились все участники Лиги Европы, и вскоре по результатам жеребьёвки «Спартак» узнает своих соперников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие соперники могут быть у «красно-белых».

«Спартак» попал в третью корзину при жеребьевке Лиги Европы. Это как минимум обезопасит от встречи с «Вест Хэмом», который мощно начал сезон в Премьер-лиге, однако сильных и страшных соперников хватает.

Если смотреть на первую корзину, то тут пугают, прежде всего, «Байер», «Наполи» и «Монако». Страшен и «Лион», хотя «ткачи» немного растеряли силу в последнее время. Тем не менее для «Спартака» это будет тяжёлый соперник. То же самое можно сказать и про «Лацио». Самый «сладкий» соперник из первой корзины – это загребское «Динамо», которое только что проиграло «Шерифу». У хорватов сейчас много проблем, которые не отражают рейтинг за предыдущие годы. Терпимым выглядит вариант с «Олимпиакосом», хотя в случае с греками не стоит обольщаться.

Из второй корзины по тому же принципу для «Спартака» можно выбрать «Црвену Звезду», которая не смогла пройти «Шериф». Сербский клуб точно не выглядит непроходимым. По имени не очень страшно звучит «Генк», но с бельгийцами точно просто не будет, и лучше этот вариант избежать. Худшие варианты в этой корзине – это «Лестер» и «Айнтрахт». С англичанами и немцами ловить просто нечего, если только они не будут выставлять дубль. Попасть на «Селтик», «Глазго Рейнджерс» – тоже не сахар.

Даже в четвёртой корзине есть потенциально неприятные соперники. Это «Мидтьюлланд», который в прошлом сезоне участвовал в Лиге чемпионов, и «Галатасарай», ведь турки традиционно максимально неприятный оппонент. На их фоне «Антверпен», «Штурм» или «Брондбю» выглядят безопаснее.

Если суммировать, то получается так:

- группа смерти – «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Мидтьюлланд».

- группа жизни – «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Спартак», «Антверпен».

В любом случае, очень многое будет зависеть от самого «Спартака», который пока плох. В этой ситуации от жеребьёвки мало что зависит.

Андрей Центров